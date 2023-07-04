В Дубне начала работу летняя научная школа-интенсив «Физика и техника ускорителей»

вторник, 04 июля 2023 | 19:44     183
Мероприятие, организованное совместно Объединенным институтом ядерных исследований и Томским политехническим университетом (ТПУ), ориентировано на студентов 3–4 курсов инженерно-физических специальностей технических университетов стран-участниц ОИЯИ, интересующихся современными ускорительными технологиями.

4 июля в здании Учебно-научного центра ОИЯИ (УНЦ ОИЯИ) состоялось открытие школы и прошли первые лекции.

Среди участников летней школы – студенты из России и Беларуси. Школа охватила вузы Москвы, Якутска, Саратова, Новосибирска, Петрозаводска, Воронежа, Казани, Санкт-Петербурга и Гомеля. Все 32 участника прошли конкурсный отбор по результатам присланных ими анкет. В течение четырех дней ребят ждут лекции ведущих ученых и профессоров из ОИЯИ, Томского политехнического университета, Института сильноточной электроники СО РАНИнститута ядерной физики СО РАН.

Программа, подготовленная совместно с ТПУ, охватывает широкий спектр тем в области ускорительной техники: принципы работы циклотронов, синхротронов, ионных коллайдеров, импульсных ускорителей и ускорителей, применяемых для прикладных задач, медицинских ускорителей. Будут рассмотрены источники синхротронного излучения и нейтронные потоки, системы диагностики пучков и управления ускорителями.

Кроме того, в рамках летней школы студенты смогут познакомиться с передовыми научными установками ОИЯИ. Они посетят с экскурсиями ускорительный комплекс NICA, циклотрон DC-280 и Фабрику сверхтяжелых элементов.

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ОИЯИ
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