В Дубне на День города состоялся фестиваль «Лето. Парк. Скейт»

четверг, 27 июля 2023 | 11:15 150 Администрация Дубны
Фестиваль дебютировал 22 июля на новой площадке – скейт-парке на Комсомольской набережной - и вызвал неподдельный интерес у горожан и гостей наукограда.

Молодежная программа охватила аудиторию с самого нежного возраста – для малышей от 2 до 7 лет организовали заезд на беговелах и самокатах. Восторг вызвали показательные выступления профессионалов, участников экстрим-шоу, и соревнования спортсменов-райдеров – головокружительные трюки на велосипеде, скейте, самокате и призы за самый сложный в каждой дисциплине.

ВРИП Главы Дубны Максим Тихомиров пообщался с любителями активного досуга, рассказал о второй очереди строительства скейт-плазы с новыми элементами.

Завершили фестиваль молодые рок-музыканты: у каждой команды уже есть свои фанаты, а после концерта наверняка количество поклонников увеличилось.

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