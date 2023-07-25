В Дубне на День города состоялся фестиваль «Лето. Парк. Скейт»

Молодежная программа охватила аудиторию с самого нежного возраста – для малышей от 2 до 7 лет организовали заезд на беговелах и самокатах. Восторг вызвали показательные выступления профессионалов, участников экстрим-шоу, и соревнования спортсменов-райдеров – головокружительные трюки на велосипеде, скейте, самокате и призы за самый сложный в каждой дисциплине.

ВРИП Главы Дубны Максим Тихомиров пообщался с любителями активного досуга, рассказал о второй очереди строительства скейт-плазы с новыми элементами.

Завершили фестиваль молодые рок-музыканты: у каждой команды уже есть свои фанаты, а после концерта наверняка количество поклонников увеличилось.