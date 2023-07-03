В Дубне будущие авиастроители защитили первые проекты своих самолетов

В ходе учебы по профилю «Авиастроение», студенты изучали ракетостроение, автоматизацию производства, конструирование летательных аппаратов. На практике на предприятиях авиационного комплекса ребята знакомились со всеми этапами производственного процесса, учились работать с конструкторской документацией - Инженерно-физический институт ведет подготовку авиастроителей в сотрудничестве с будущими работодателями.

На защиту бакалаврами высших квалификационных работ пришли ведущие специалисты предприятий, связанных с авиацией. Это компании «Кронштадт», «Аэрокосмические системы», Дубненский машиностроительный завод, где заинтересованы в кадрах по профилю «Авиастроение», которые готовят в Университете.