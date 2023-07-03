В Дубне будущие авиастроители защитили первые проекты своих самолетов

понедельник, 03 июля 2023 | 14:02     112
Бакалавры Инженерно-физического института Университета "Дубна" на защите высших квалификационных работ представили проекты своих летательных аппаратов. В их числе — проекты бизнес-джета и спортивного планера.

В ходе учебы по профилю «Авиастроение», студенты изучали ракетостроение, автоматизацию производства, конструирование летательных аппаратов. На практике на предприятиях авиационного комплекса ребята знакомились со всеми этапами производственного процесса, учились работать с конструкторской документацией - Инженерно-физический институт ведет подготовку авиастроителей в сотрудничестве с будущими работодателями.

На защиту бакалаврами высших квалификационных работ пришли ведущие специалисты предприятий, связанных с авиацией. Это компании «Кронштадт», «Аэрокосмические системы», Дубненский машиностроительный завод, где заинтересованы в кадрах по профилю «Авиастроение», которые готовят в Университете.

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