В Дубне будущие авиастроители защитили первые проекты своих самолетов

понедельник, 03 июля 2023 | 14:02 112
Бакалавры Инженерно-физического института Университета "Дубна" на защите высших квалификационных работ представили проекты своих летательных аппаратов. В их числе — проекты бизнес-джета и спортивного планера.
В ходе учебы по профилю «Авиастроение», студенты изучали ракетостроение, автоматизацию производства, конструирование летательных аппаратов. На практике на предприятиях авиационного комплекса ребята знакомились со всеми этапами производственного процесса, учились работать с конструкторской документацией - Инженерно-физический институт ведет подготовку авиастроителей в сотрудничестве с будущими работодателями.
На защиту бакалаврами высших квалификационных работ пришли ведущие специалисты предприятий, связанных с авиацией. Это компании «Кронштадт», «Аэрокосмические системы», Дубненский машиностроительный завод, где заинтересованы в кадрах по профилю «Авиастроение», которые готовят в Университете.