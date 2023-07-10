В Дмитровском округе задержали похитителя электросамоката

понедельник, 10 июля 2023 | 17:05     122
В Дежурную часть УМВД России по Дмитровскому г.о. поступило заявление от 45-летней жительницы г. Москвы о краже самоката с территории дачного участка в д. Горки Сухаревские. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 36-летний житель Тульской области, который работал у заявительницы разнорабочим. Похищенное имущество изъято сотрудниками полиции.

В отношении подозреваемого следователем Следственного Управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Дмитровским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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