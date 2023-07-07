В Дмитрове задержан угонщик автомобиля

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 32-летний местный житель. Полицейскими установлено, что водитель организации припарковал служебный автомобиль во дворе дома в с. Куликово и оставил ключ зажигания в замке, чем и воспользовался злоумышленник. Автомобиль возвращен владельцу.

В отношении подозреваемого дознавателем Отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательной явки.