В Дмитрове задержан угонщик автомобиля

пятница, 07 июля 2023 | 13:38 111
В Дежурную часть УМВД России по Дмитровскому г.о. поступило заявление от представителя коммерческой организации об угоне автомобиля отечественного производства стоимостью 450 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 32-летний местный житель. Полицейскими установлено, что водитель организации припарковал служебный автомобиль во дворе дома в с. Куликово и оставил ключ зажигания в замке, чем и воспользовался злоумышленник. Автомобиль возвращен владельцу.
В отношении подозреваемого дознавателем Отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательной явки.