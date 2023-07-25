В День города в Дубне прошла акция «Zащитникам с любовью»

вторник, 25 июля 2023 | 09:44     197
В субботу, 22 июля, на Молодежной поляне в городе Дубна состоялась акция «Zащитникам с любовью» и благотворительный концерт.

Организовали эту акцию и благотворительный концерт Дубненское отделение Союза женщин России под руководством Председателя Михайловой Ольги Юрьевны и заместителя Председателя Бачковой Марины Владиславовны совместно с Мытищинским отделением МОРО СЖР (Председатель – Перова М. С.), партнерами и при поддержке Администрации г.о. Дубна.

Концертную программу составили вокальные, музыкальные и хореографические композиции в исполнении Анны Поповой-Покровской, российских певцов Игоря Корнилова, Александра Перлова, Леонида Телешева, Сергея Вольного, Александра Ломинского, Александра Шато, Любови Шепиловой, Дубненского отделения союза офицеров запаса под руководством Марины Чайковской, театра – танца «Детство» под руководством Ольги Титовой, юной исполнительницы Вероники Перовой.

«Наша акция – это та небольшая помощь, поступок, которые может совершить каждый, проявив солидарность с нашими парнями, выполняющими сейчас такую непростую задачу» - сказала в своей приветственной речи лидер женского движения Дубны Ольга Юрьевна Михайлова.

С приветственным словом также выступили ВРИП главы г. о. Дубна Тихомиров М. А, Исполнительный секретарь городского отделения партии «Единая Россия» Насонов П. А., Благочинный церквей Дубненско-Талдомского округа, протоирей Павел Мурзич.

Во время проведения мероприятия все желающие могли написать «Письмо Солдату». В самый разгар концерта в небе над Молодежной поляной появился параплан с российским триколором.

Военно-поисковой отряд «Наукоград-Дубна» предоставил полевую кухню и порадовал всех присутствующих горячей кашей и чаем. На ярмарке ремесленников в рамках акции можно было приобрести уникальные авторские изделия ремесленников ручной работы. По окончании мероприятия была проведена Беспроигрышная лотерея.

Партнеры порадовали участников акции, подарив им ценные сертификаты на различные услуги и продукты. Все партнеры были отмечены благодарственными письмами. Масштабное мероприятие подобного рода было проведено в Дубне впервые.

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