В День города дубненские врачи спасли жизнь 84-летнего мужчины

воскресенье, 23 июля 2023 | 12:50     157
Как и многие горожане, он пришел в Парк семейного отдыха, где был развернут Городок здоровья. Но во время консультации у кардиолога самочувствие пожилого человека резко ухудшилось: возникли давящие боли по типу стенокардии, поднялось давление, участился пульс до 110 ударов в минуту.

Руководитель сосудистого центра МСЧ №9 ФМБА России Виталий Андреев быстро оценил ситуацию. Пациента в экстренном порядке на реанимобиле доставили в сосудистый центр.

В рентгеноперационной была выполнена диагностическая коронарография и выявлены многососудистые поражения коронарных артерий. Консилиум в составе мультидисциплинарной бригады врачей принял решение о стентировании инфаркт-зависимой артерии.

После операции пациент в стабильном состоянии поступил в отделение реанимации, дальнейшее лечение он будет проходить в профильном отделении кардиологии.

Читать в
Оставить отзыв в
 
02.07.2023 | 16:58    576
В Дубне нервный житель выстрелил в голову соседке из-за выгула собаки под его окнами
1 июля женщина спокойно прогуливалась с псом во дворе своего дома – многоэтажки по улице Вавилова в Дубне. В один момент собака остановилась "сделать дела" прямо под окнами одной из квартир.
01.07.2023 | 17:31    409
Сосудистый центр в Дубне заработал на полную мощность
Теперь он включен в схему маршрутизации, и жителей наукограда с подозрением на инфаркт миокарда направляют сюда, а не за десятки километров в Дмитров.
12.07.2023 | 17:11    386
Дубненская городская больница расширяет штат специалистов
В ближайшее время к работе в Дубненской больнице приступят еще несколько специалистов — невролог, кардиолог, педиатры, терапевты.