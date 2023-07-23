В День города дубненские врачи спасли жизнь 84-летнего мужчины

воскресенье, 23 июля 2023 | 12:50 157
Как и многие горожане, он пришел в Парк семейного отдыха, где был развернут Городок здоровья. Но во время консультации у кардиолога самочувствие пожилого человека резко ухудшилось: возникли давящие боли по типу стенокардии, поднялось давление, участился пульс до 110 ударов в минуту.
Руководитель сосудистого центра МСЧ №9 ФМБА России Виталий Андреев быстро оценил ситуацию. Пациента в экстренном порядке на реанимобиле доставили в сосудистый центр.
В рентгеноперационной была выполнена диагностическая коронарография и выявлены многососудистые поражения коронарных артерий. Консилиум в составе мультидисциплинарной бригады врачей принял решение о стентировании инфаркт-зависимой артерии.
После операции пациент в стабильном состоянии поступил в отделение реанимации, дальнейшее лечение он будет проходить в профильном отделении кардиологии.