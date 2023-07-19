В ЧВК "Вагнер" решили отпустить по домам бывших заключенных

Об этом говорят сообщения родственников наемников ЧВК и представителей группировки в их закрытых чатах.

«Всех вывезли до конца контракта в Анапу, раньше не отпустят, день в день! <...> Весь проект К закрылся [система вербовки заключенных в колониях]», — пишет представительница ЧВК «Вагнер».

Некоторых могут отпустить и до окончания контракта с ЧВК.

«Звонил муж, сказал, что в течении недели все они будут отправлены домой, помилование пришло. Даже у кого в августе кончается контракт — все равно поедут домой раньше. Это про тех, кто с ИК», – пишет родственница одного из экс-заключенных.

Другая родственница заявила, что заключенных хотят отпустить из отелей до 29 июля.

Нахождение экс-заключенных в отелях Анапы подтвердили родственники четырех наемников [журналист представился как близкий наемника-заключенного]. По словам одной из них, всех заключенных отпустят из отелей домой, а дальше они при желании смогут продлить контракт с ЧВК, чтобы поехать в Беларусь или Африку.

Но сначала им нужно уехать в отпуск домой на 14-45 дней, уточнила девушка. Она отметила, что бывшие заключенные живут в целом отельном комплексе.

По предварительным данным, экс-заключенных отправили в отели в поселке Витязево. Это гостиницы «Релакс», «Кактус» и «Калипсо». В некоторых отелях даже есть бассейны. Цены на номера в этих отелях начинаются от 2,3 тыс. до 7,2 тыс. рублей за сутки в зависимости от загруженности гостиниц.

В отелях сейчас живут около 400 «вагнеровцев». Экс-заключенных не выпускают за территорию отелей, пока они не получат помилование и выплаты. Родственники в чатах жалуются, что мужчины ведут в отелях разгульный образ жизни.