В Беларуси отменили пограничный контроль на границе с Россией

среда, 19 июля 2023 | 21:48 272
Белорусские пограничники прекратили мониторинг на границе с Россией, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.
«В настоящей момент мониторинговые мероприятия на границе с Российской Федерацией прекращены», — заявил представитель ведомства.
Подробности Госпогранкомитет Беларуси не раскрывает.
Издание «Зеркало» со ссылкой на чат «Граница РФ-РБ» пишет, что первые сообщения о том, что на российско-белорусской границе пропали пограничные пункты, появились вечером 18 июля.