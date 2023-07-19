В Беларуси отменили пограничный контроль на границе с Россией

среда, 19 июля 2023 | 21:48     272
Белорусские пограничники прекратили мониторинг на границе с Россией, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

«В настоящей момент мониторинговые мероприятия на границе с Российской Федерацией прекращены», — заявил представитель ведомства.

Подробности Госпогранкомитет Беларуси не раскрывает.

Издание «Зеркало» со ссылкой на чат «Граница РФ-РБ» пишет, что первые сообщения о том, что на российско-белорусской границе пропали пограничные пункты, появились вечером 18 июля.

Источник:
Интерфакс
Тэги:
туризм
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