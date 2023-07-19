В Беларуси отменили пограничный контроль на границе с Россией

Артист и певец, звукорежиссер Дворца Культуры «40 лет Октября» Кимрского муниципального округа Виталий Комлев стал участником группы спортсменов при восхождении на Западную вершину Эльбруса - 5.642 метра над уровнем моря.

Артист и певец, звукорежиссер Дворца Культуры «40 лет Октября» Кимрского муниципального округа Виталий Комлев стал участником группы спортсменов при восхождении на Западную вершину Эльбруса - 5.642 метра над уровнем моря.

В путь кимряк отправился 1 июля. За две недели Григорий Филиппов проехал на велосипеде 2000 км: от Кимр до Махачкалы. В Махачкалу приехал вчера, 15 июля.

В путь кимряк отправился 1 июля. За две недели Григорий Филиппов проехал на велосипеде 2000 км: от Кимр до Махачкалы. В Махачкалу приехал вчера, 15 июля.

22.06.2023 | 15:46

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