Утром 24 июля Москву атаковали беспилотники: Что известно?

По данным ТАСС, один из дронов мог попасть в высотку на улице Лихачева, у здания на Комсомольском проспекте найдены осколки, предположительно, второго дрона.

После атаки перекрыто движение по Комсомольскому проспекту в сторону области.

В Минобороны РФ возложили ответственность за произошедшее на Киев.

"Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение", - утверждают в оборонном ведомстве России.

Украинская сторона пока удар не комментировала.

На Комсомольском проспекте в Москве расположен военный университет, в котором, предположительно, расположен "штаб кибератак ГРУ", обратил внимание расследователь группы Bellingcat Христо Грозев. По его словам, речь среди прочего идет о хакерской группировке FancyBear, которую неоднократно связывали с российским разведывательным управлением.