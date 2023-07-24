Утром 24 июля Москву атаковали беспилотники: Что известно?

понедельник, 24 июля 2023 | 11:43     269
Об ударах по двум "нежилым зданиям" сообщил столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, это произошло около 04.00 мск, "серьезных разрушений и пострадавших нет, все оперативные службы работают на месте".

По данным ТАСС, один из дронов мог попасть в высотку на улице Лихачева, у здания на Комсомольском проспекте найдены осколки, предположительно, второго дрона.

После атаки перекрыто движение по Комсомольскому проспекту в сторону области.

В Минобороны РФ возложили ответственность за произошедшее на Киев.

"Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение", - утверждают в оборонном ведомстве России.

Украинская сторона пока удар не комментировала.

На Комсомольском проспекте в Москве расположен военный университет, в котором, предположительно, расположен "штаб кибератак ГРУ", обратил внимание расследователь группы Bellingcat Христо Грозев. По его словам, речь среди прочего идет о хакерской группировке FancyBear, которую неоднократно связывали с российским разведывательным управлением.

"Комплекс ГРУ/Минобороны, как кажется, понес какой-то ущерб, окна, похоже, выбиты", - написал Грозев.

  • Фото: ТАСС

Также сообщаем для полноты картины, что ВС РФ ночью атаковали Одесскую область дронами Shahed-136, под прицелом оказалась портовая инфраструктура Дуная. Об этом сообщил глава ОВА региона Олег Кипер. Из-за попадания разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения грузов, в одном из технических помещений начался пожар, его ликвидировали, отметил Кипер.

По его словам, три дрона уничтожены силами ПВО Украины. В результате атаки пострадали шесть человек, госпитализировали четырех, добавил он.

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