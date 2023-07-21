Уроженец Кимр одержал уверенную победу на международном борцовском турнире

В программе было 17 схваток по женской, греко-римской и вольной борьбе. Конкуренцию россиянам на ковре составили сильнейшие борцы Азербайджана, Армении, Республики Беларусь, Молдовы, Северной Македонии, Сербии, Кыргызстана, Сербии и Турции.

В поединках по греко-римской борьбе в категории до 97 кг Россию представлял чемпион страны, мастер спорта международного класса Артур Саргсян из Кимр, который в настоящее время представляет Владимирскую область. В шестиминутном поединке воспитанник заслуженного тренера России Руслана Юсуфова не дал сопернику Михаилу Каджая из Сербии ни единого шанса и одержал уверенную победу со счетом 6:0.