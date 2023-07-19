Университет «Дубна» участвует в создании ИИ для изучения биологических тканей

среда, 19 июля 2023 | 14:32     332
Исследование «Компьютерная идентификация, характеристика и моделирование гистологических данных» объединяет усилия физиков, биологов и ИТ-специалистов Дубны и Белграда.

В международную научную группу вошли ученые лаборатории физики Института ядерных наук «Винча» (г. Белград, Сербия), Лабораторий информационных технологий и Радиационной биологии Объединенного института ядерных исследований и государственного университета «Дубна». Проект проводится в рамках сотрудничества Сербия-ОИЯИ и в настоящий момент находится на втором году реализации.

Группа ученых разрабатывает автоматизированную информационную систему на основе методов машинного обучения для систематического сбора и предварительной обработки экспериментальных биологических данных с последующей автоматизированной сегментацией, идентификацией и характеристикой биологически значимых структур – различных живых тканей.

Для обсуждения дальнейшего сотрудничества и привлечения студентов университетов Белграда и Дубны к этому научному проекту Университет «Дубна» посетила делегация ученых из Сербии в составе Макро Кошича, Миливоша Хаджийовича из Института ядерных наук «Винча» и Сании Деспотович из Института гистологии и эмбриологии им. Александра Д. Костича. В преддверии визита стороны обменялись официальными письмами о намерениях.

На встрече с и.о. ректора дубненского университета Андреем Деникиным состоялась оживленная дискуссия о возможных формах сотрудничества между университетами и научными организациями России и Сербии. В качестве приоритетного направления были выбраны программы студенческих обменов на уровне магистратуры и аспирантуры. Стороны договорились об организации серии рабочих семинаров для обмена научными идеями и запуска совместных научно-исследовательских проектов с обязательным вовлечением в них студентов.

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