Умер глава IT-холдинга - лидера прослушки в России

Холдинг был создан в 2018 году. Он объединил активы Черепенникова в сфере информационных технологий, в том числе группы компаний "Цитадель", "Форпост" и "Криптонит".

После вступления в силу "закона Яровой", "Цитадель" заняла около 80% рынка прослушки в РФ, с 2016 по 2018 годы она скупала производителей так называемых "систем оперативно-розыскных мероприятий" (СОРМ), используемых спецслужбами. В СМИ Черепенникова называли "давним партнером олигарха Алишера Усманова". Технологический предприниматель был включен в американский санкционный список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons).

Закон Яровой — два законопроекта, декларировавшиеся как имеющие антитеррористическую направленность, были приняты в России в июле 2016 года. Среди нововведений содержатся: повышение срока по ряду уголовных статей, введение дополнительных причин для запрета на выезд и въезд, повышение срока хранения операторами мобильной связи информации о фактах приёма, передачи и содержимого голосовой информации и сообщений (от полугода до трёх лет), дозволение следователям получать информацию из электронной переписки, введение понятия «акт международного терроризма» и введение уголовной ответственности за недоносительство.