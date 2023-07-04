Участок автодороги Москва-Дмитров-Дубна решено реконструировать

При взаимодействии Минмособлимущества с ТУ Росимущества в Московской области из федеральной собственности в собственность Московской области передано 3 земельных участка общей площадью 0,3 га для реконструкции автомобильной дороги А-104 «Москва-Дмитров-Дубна»-Поведники на участке км 0 - км 2,74.