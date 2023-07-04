Участок автодороги Москва-Дмитров-Дубна решено реконструировать

понедельник, 31 июля 2023 | 17:33 195 Министерство имущественных отноршений Московской области
При взаимодействии Минмособлимущества с ТУ Росимущества в Московской области из федеральной собственности в собственность Московской области передано 3 земельных участка общей площадью 0,3 га для реконструкции автомобильной дороги А-104 «Москва-Дмитров-Дубна»-Поведники на участке км 0 - км 2,74.

«Проект реконструкции, под которую передана федеральная земля, предусматривает расширение автодороги до четырех полос движения. Это позволит сократить пробки между Дмитровским и Ярославским шоссе, а также увеличит пропускную способность МКАД на участке 82 — 95 километр», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Строительство осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Дороги Подмосковья» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.

Завершить реконструкцию планируется в 2026 году.

Тэги:
Дмитровское шоссе  ремонт
Читать в
Оставить отзыв в
 
04.07.2023 | 14:30    386
Энергетики отремонтировали подстанцию на Дмитровском шоссе в Дубне
Специалисты «Мособлэнерго» завершили ремонт трансформаторной подстанции, которая обеспечивает электроснабжение организаций на Дмитровском шоссе в Дубне.
Калязин
05.07.2023 | 17:03    500
Начался ремонт дороги Талдом – Нерль, которая соединяет Дубну и Кимры с Калязиным
В Калязинском округе Тверской области стартовал ремонт дороги первого класса Талдом – Нерль, которая соединяет Тверскую и Московскую области.
27.07.2023 | 12:19    363
Появился шанс увидеть реставрированную колокольню Троицкого собора в Яхроме
Главным управлением культурного наследия Московской области выдано разрешение на проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Колокольня Троицкого собора, 1895 г.».