Участок автодороги Москва-Дмитров-Дубна решено реконструировать

понедельник, 31 июля 2023 | 17:33 195 Министерство имущественных отноршений Московской области
При взаимодействии Минмособлимущества с ТУ Росимущества в Московской области из федеральной собственности в собственность Московской области передано 3 земельных участка общей площадью 0,3 га для реконструкции автомобильной дороги А-104 «Москва-Дмитров-Дубна»-Поведники на участке км 0 - км 2,74.
«Проект реконструкции, под которую передана федеральная земля, предусматривает расширение автодороги до четырех полос движения. Это позволит сократить пробки между Дмитровским и Ярославским шоссе, а также увеличит пропускную способность МКАД на участке 82 — 95 километр», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Строительство осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Дороги Подмосковья» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.
Завершить реконструкцию планируется в 2026 году.