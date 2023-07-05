«ТЕЛЕКОМ МПК» начал подключать первых абонентов из Лебзино

среда, 05 июля 2023 | 16:05     262
В начале июля специалисты компании «ТЕЛЕКОМ МПК» начали подключать первых абонентов из Лебзино - небольшой старинной деревне, расположенной в четырёх километрах к северо-западу от Талдома.

Деревни Лебзино и Великий двор – соседи, поэтому датой первого упоминания о Лебзино можно считать 1719 год. Интересно, что владелицами всех деревень в округе были женщины. И особый интерес представляет последняя помещица – муза, и, как говорили о ней биографы, «личный Везувий Брюллова», - красавица, которую мы с детства видели на великолепном полотне «Последний день Помпеи», светская львица Юлия Павловна Самойлова.

В 1847 году крестьяне этих деревень, в том числе и Лебзино, выкупились у нее, и большинство из них устроилось на строительство железной дороги.

В начале XX века около села Великий Двор была построена платформа, на создание которой большую суму денег внес крупный торговец обувью Смирнов, проживавший в деревне Лебзино. Через эту платформу он отправлял продукцию в Москву, Петербург и другие города России.

Сегодня Лебзино снова возрождается. Мы очень надеемся, что технологии, которые стали доступны жителям деревни благодаря «ТЕЛЕКОМ МПК», помогут написать новые, не менее интересные страницы истории этого живописного края.

Как и все населённые пункты в частном секторе, цифровые сервисы в Лебзино реализованы по технологии GPON. А это значит, что любой житель деревни может подключить:

  • высокоскоростной интернет до 1000 Мбит/с
  • телевидение
  • телефония
  • видеонаблюдение

Для подключения цифровых услуг «ТЕЛЕКОМ МПК», обращайтесь по телефону +7 (496) 215-01-01 или оставьте заявку на сайте.

Благодарим вас за доверие!

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