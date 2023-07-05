«ТЕЛЕКОМ МПК» начал подключать первых абонентов из Лебзино

Деревни Лебзино и Великий двор – соседи, поэтому датой первого упоминания о Лебзино можно считать 1719 год. Интересно, что владелицами всех деревень в округе были женщины. И особый интерес представляет последняя помещица – муза, и, как говорили о ней биографы, «личный Везувий Брюллова», - красавица, которую мы с детства видели на великолепном полотне «Последний день Помпеи», светская львица Юлия Павловна Самойлова.

В 1847 году крестьяне этих деревень, в том числе и Лебзино, выкупились у нее, и большинство из них устроилось на строительство железной дороги.

В начале XX века около села Великий Двор была построена платформа, на создание которой большую суму денег внес крупный торговец обувью Смирнов, проживавший в деревне Лебзино. Через эту платформу он отправлял продукцию в Москву, Петербург и другие города России.