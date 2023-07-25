Спасатели в Дубне вызволили из заточения застрявшую собаку

вторник, 25 июля 2023 | 20:46     130
24 июля работники дубненской 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО "Мособлпожспас" освободили собаку, застрявшую между стеной и кассовым прилавком в супермаркете в Дубне.

В службу 112 обратились сотрудники магазина, которые в течение нескольких часов всячески пытались вызволить бедолагу, подзывая ее и приманивая едой, но в итоге поняли, что без помощи спасателей не обойтись: собака не могла самостоятельно выбраться из западни.

Прибыв на место вызова, работники дежурной смены, обезопасив себя защитными крагами, аккуратно вытащили хвостатого пленника, не причиняя животному вреда. Оказавшись на свободе, собака поспешила удалиться, продемонстрировав, что в ветпомощи она не нуждается.

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