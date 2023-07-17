Спасатели ликвидировали пожар в многоквартирном доме в Запрудне

пятница, 28 июля 2023 | 14:23 170 ГКУ МО "Мособлпожспас"
26 июля работники 215-й и 272-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО "Мособлпожспас" эвакуировали пять человек при тушении пожара в многоквартирном доме в Запрудне.

Сообщение о пожаре поступило в единую службу экстренных вызовов 112 от жителей поселка Запрудня, которые увидели, как из окна, расположенного на втором этаже жилого дома, идёт густой дым и вырывается пламя.

Прибыв на место происшествия, огнеборцы сформировали звено газодымозащитной службы, произвели разведку, эвакуировали из задымленного подъезда жильцов и ликвидировали пожар. В квартире в момент возгорания никого не было, пострадавших в результате инцидента нет.

Возгорание произошло из-за воспламенившейся во время грозы микроволновки.

Тэги:
Запрудня  пожар  Мособлпожспас
Читать в
Оставить отзыв в
 
17.07.2023 | 18:17    377
В Яхроме спасатели вызволили из задымлённой квартиры пожилого мужчину
В службу 112 позвонили очевидцы и рассказали о возгорании на 5-м этаже многоквартирного дома, расположенного на улице Большевистской в Яхроме.
17.07.2023 | 12:31    414
Дубненские спасатели оказали помощь женщине-водителю, попавшей в ДТП в Талдомском округе
Работники дубненского ПСП ПСЧ-215 ГКУ МО "Мособлпожспас" 15 июля оказали помощь 46-летней женщине, пострадавшей в результате аварии, которая произошла недалеко от деревни Юдино Талдомского округа.
24.07.2023 | 15:20    391
Спасатели вывели из чащи грибников, заблудившихся в лесном массиве на реке Дубне
Мужчина сам сообщил в службу 112, что они с сыном не могут найти дорогу домой и находятся где-то в районе деревни Наговицыно Талдомского округа.