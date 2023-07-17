Спасатели ликвидировали пожар в многоквартирном доме в Запрудне

26 июля работники 215-й и 272-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО "Мособлпожспас" эвакуировали пять человек при тушении пожара в многоквартирном доме в Запрудне.
Сообщение о пожаре поступило в единую службу экстренных вызовов 112 от жителей поселка Запрудня, которые увидели, как из окна, расположенного на втором этаже жилого дома, идёт густой дым и вырывается пламя.
Прибыв на место происшествия, огнеборцы сформировали звено газодымозащитной службы, произвели разведку, эвакуировали из задымленного подъезда жильцов и ликвидировали пожар. В квартире в момент возгорания никого не было, пострадавших в результате инцидента нет.
Возгорание произошло из-за воспламенившейся во время грозы микроволновки.