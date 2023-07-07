Сотрудники полиции в Дмитрове задержали угонщика скутера

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 50-летний местный житель. Злоумышленник, являясь знакомым заявителя, согласился отремонтировать скутер, но воспользовался ключом и похитил его. Транспортное средство возвращено владельцу.

В отношении подозреваемого дознавателем Отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.