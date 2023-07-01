Сосудистый центр в Дубне заработал на полную мощность

суббота, 01 июля 2023 | 17:31     173
Теперь он включен в схему маршрутизации, и жителей наукограда с подозрением на инфаркт миокарда направляют сюда, а не за десятки километров в Дмитров.

Как отметил руководитель Сосудистого центра Виталий Андреев, в Медсанчасть №9 уже принимают пациентов с такими диагнозами как острый коронарный синдром, декомпенсация хронической сердечной недостаточности, нарушение ритмов сердца. Они поступают в экстренном порядке в отделение реанимации через приёмно-диагностическое отделение, где проходят полный скрининг.

Уже выполнено более 10 диагностических методов, проведено более 6 оперативных вмешательств. Сегодня это четырёхэтажное здание уже стало центром спасения! 

Сосудистый центр - это специализированное подразделение МСЧ №9 ФМБА России. Его работа в первую очередь направлена на оказание помощи пациентам с заболеваниями сердца и сосудов, а также на раннюю реабилитацию. Центр оснащён самым современным оборудованием и укомплектован высококвалифицированными специалистами.

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