Сосудистый центр в Дубне заработал на полную мощность

Как отметил руководитель Сосудистого центра Виталий Андреев, в Медсанчасть №9 уже принимают пациентов с такими диагнозами как острый коронарный синдром, декомпенсация хронической сердечной недостаточности, нарушение ритмов сердца. Они поступают в экстренном порядке в отделение реанимации через приёмно-диагностическое отделение, где проходят полный скрининг.

Уже выполнено более 10 диагностических методов, проведено более 6 оперативных вмешательств. Сегодня это четырёхэтажное здание уже стало центром спасения!

Сосудистый центр - это специализированное подразделение МСЧ №9 ФМБА России. Его работа в первую очередь направлена на оказание помощи пациентам с заболеваниями сердца и сосудов, а также на раннюю реабилитацию. Центр оснащён самым современным оборудованием и укомплектован высококвалифицированными специалистами.