Состоялся первый визит Полномочного представителя Кубы в Объединенный институт

воскресенье, 09 июля 2023 | 14:01     270
8 июля новый Полномочный представитель Республики Куба в ОИЯИ, назначенный Министерством науки, технологий и окружающей среды Кубы, директор Центра радиационной защиты и гигиены (CPHR) Гонсало Вальбин Салас посетил Дубну в целях знакомства с Объединенным институтом ядерных исследований.

В ходе визита состоялась встреча Полномочного представителя с дирекцией Института, на которой стороны обсудили перспективы развития сотрудничества.

«Для меня большая честь быть здесь, ведь ОИЯИ — это институт мирового уровня, который занимается развитием актуальных областей науки, интересных и для кубинских ученых. Мой визит получился очень насыщенным, и я надеюсь на наше дальнейшее плодотворное сотрудничество с Институтом», — поделился своими впечатлениями д-р Гонсало Вальбин Салас.

Он также отметил, что одним из приоритетных направлений совместной с ОИЯИ работы является разработка образовательных программ и программ обмена для молодых ученых и специалистов.

В ходе визита д-р Вальбин Салас ознакомился с объектами научной инфраструктуры Объединенного института. Полномочный представитель Кубы посетил ускорительный комплекс NICA в Лаборатории физики высоких энергий, наноцентр Лаборатории ядерных реакций, а также центр управления Многофункциональным информационно-вычислительным комплексом ОИЯИ и суперкомпьютер «Говорун» в Лаборатории информационных технологий.

Визит д-ра Вальбина Саласа завершился экскурсией по интерактивной выставке «Базовые установки ОИЯИ». Знакомство д-ра Вальбина Саласа с деятельностью Объединенного Института продолжится в ходе участия в работе совещания Рабочей группы при председателе КПП ОИЯИ по финансовым вопросам.

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