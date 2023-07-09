Состоялся первый визит Полномочного представителя Кубы в Объединенный институт

В ходе визита состоялась встреча Полномочного представителя с дирекцией Института, на которой стороны обсудили перспективы развития сотрудничества.

«Для меня большая честь быть здесь, ведь ОИЯИ — это институт мирового уровня, который занимается развитием актуальных областей науки, интересных и для кубинских ученых. Мой визит получился очень насыщенным, и я надеюсь на наше дальнейшее плодотворное сотрудничество с Институтом», — поделился своими впечатлениями д-р Гонсало Вальбин Салас.

Он также отметил, что одним из приоритетных направлений совместной с ОИЯИ работы является разработка образовательных программ и программ обмена для молодых ученых и специалистов.

В ходе визита д-р Вальбин Салас ознакомился с объектами научной инфраструктуры Объединенного института. Полномочный представитель Кубы посетил ускорительный комплекс NICA в Лаборатории физики высоких энергий, наноцентр Лаборатории ядерных реакций, а также центр управления Многофункциональным информационно-вычислительным комплексом ОИЯИ и суперкомпьютер «Говорун» в Лаборатории информационных технологий.

Визит д-ра Вальбина Саласа завершился экскурсией по интерактивной выставке «Базовые установки ОИЯИ». Знакомство д-ра Вальбина Саласа с деятельностью Объединенного Института продолжится в ходе участия в работе совещания Рабочей группы при председателе КПП ОИЯИ по финансовым вопросам.