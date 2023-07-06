СНТ с самыми необычными названиями

Всего в Подмосковье зарегистрировано более 11 тысяч СНТ, и всегда поражает, какую креативность проявляют садоводы, выбирая названия для своих садовых товариществ. Например, наши специалисты активно подключают абонентов в СНТ «Спринклер», принимаем заявки от СНТ «Гудок»…

Пару лет назад эксперты составили даже рейтинг наиболее необычных названий СНТ. В него вошли: «Уж и еж», «Синий помидор», «Шапито», «Гаишник», «За витамины», «Чародеи», «Мечтатели», «Мы – вместе», «Веселый поселок», «Жили-были», «Елки-палки», «Буратино», «Чипполино», «За здоровый быт».

Кроме того, авторы исследования нашли садовые товарищества с такими названиями, как "Каир", "Тортуга", "Техас", "Евразия", "Индия", "Вавилон", "Венеция", а также "Изобильный", "Оптимист", "Оригинал", "Эрудит", "Искатель", "Задор", "Дерзкий".

Самыми популярными названиями садовых товариществ стали "Дружба», "Березка", "Надежда", "Строитель", "Радуга", "Заряд", "Рассвет", "Восход", "Лесное", "Мечта".

Сейчас мы завершаем строительство сети в СНТ «Сатурн-2» и теперь, обоим космическим СНТ («Сатурн-1» также подключен к сети компании) доступны цифровые сервисы «ТЕЛЕКОМ МПК» по самой передовой технологии GPON.

Садоводы «Сатурнов» теперь могут подключить:

высокоскоростной интернет до 1000 Мбит/с

телевидение

телефония

видеонаблюдение

Друзья!

Мы продолжаем активно принимать заявки на подключение цифровых сервисов в ваших СНТ. Для того, чтобы узнать о возможности и вариантах реализации высокоскоростного интернет-доступа в вашем садовом товариществе или дачном посёлке, вам необходимо оставить заявку по телефону компании: + 7 496 215 01 01 или на сайте https://www.tmpk.net

Специалисты «ТЕЛЕКОМ МПК» всегда готовы провести обследование новой территории, предоставить самые востребованные цифровые услуги и…. удивляться шедеврам отечественного садоводческого нейминга!