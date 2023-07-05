Смартфоны Apple признаны шпионскими устройствами в России

Чиновникам министерства разослали соответствующее распоряжение первого замминистра Василия Осьмакова. Такое решение руководства министерства может быть связано с обнародованными ФСБ России в начале июня данными о якобы тесном сотрудничестве американской компании Apple с национальным разведсообществом, в частности Агентством национальной безопасности (АНБ) США.

В настоящее время сотрудники министерства и подведомственных организаций, среди которых НИЦ "Институт им. Жуковского", ФГУП НАМИ, ФГБУ ВНИИР, для общения по рабочим вопросам вынуждены пользоваться кнопочными мобильными телефонами, а также смартфонами с операционной системой "Аврора" или на платформе Android.

"Но централизованного перевода на какие-то конкретные устройства сейчас нет", – сообщил источник в одной из IT-компаний, обслуживающих Минпромторг РФ.

Еще один источник сообщил, что подобные запреты могут в скором времени ввести и в других министерствах и ведомствах России.