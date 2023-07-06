Школьники Ямала изучают геофизику в Дубне

Все они - победители олимпиад по предметам: информатика, физика, химия, математика, география.

Занятия проводят сотрудники Кафедры общей и прикладной геофизики Государственного университета «Дубна». Школьники принимают участие в геологических исследованиях, посещают природные и исторические достопримечательности, музеи, встречаются с учёными и специалистами в области геологии, физики и геофизики.

Ребята уже посетили Фабрику сверхтяжелых элементов в ОИЯИ, Палеонтологический музей, Битцевский парк и провели «Свою игру» на геофизическую тематику. Особое впечатление школьникам подарил Дмитровский карьер.

Это не первая поездка школьников Ямала в наукоград. В декабре прошлого года 20 учеников 8–11-х классов стали участниками недельной образовательной поездки в Дубну. Поездку для ребят организовал центр по работе с одарёнными детьми Салехарда.