Школьники Ямала изучают геофизику в Дубне

четверг, 06 июля 2023 | 17:20     183
18 учеников 8–11-х классов из Ноябрьска, Нового Уренгоя, Надыма, Приуральского и Ямальского районов (Ямало-Ненецкий автономный округ) отправились на летнюю образовательную смену по геофизике, проходящую на базе ОИЯИ. Смена продлится до 8 июля.

Все они - победители олимпиад по предметам: информатика, физика, химия, математика, география.

Занятия проводят сотрудники Кафедры общей и прикладной геофизики Государственного университета «Дубна». Школьники принимают участие в геологических исследованиях, посещают природные и исторические достопримечательности, музеи, встречаются с учёными и специалистами в области геологии, физики и геофизики.

Ребята уже посетили Фабрику сверхтяжелых элементов в ОИЯИ, Палеонтологический музей, Битцевский парк и провели «Свою игру» на геофизическую тематику. Особое впечатление школьникам подарил Дмитровский карьер.

Это не первая поездка школьников Ямала в наукоград. В декабре прошлого года 20 учеников 8–11-х классов стали участниками недельной образовательной поездки в Дубну. Поездку для ребят организовал центр по работе с одарёнными детьми Салехарда.

Тэги: 
Университет Дубна
сотрудничество
образование
ОИЯИ
Источник:
МИГ
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