Руководитель ОЭЗ «Дубна» принял участие в престижной парусной регате для партнеров Сбербанка

Жизнь делового человека насыщена решением неотложных вопросов и важных задач, переговорами, планированием. И, когда выдается свободное время, хочется не просто снять напряжение рабочих будней, но провести его тоже продуктивно.

Такую возможность для своих партнеров, клиентов и собственной команды предоставил Среднерусский банк Сбербанка. Организованная им дружественная регата позволила не только комфортно отдохнуть на свежем воздухе, посоревноваться на современных парусных яхтах, но еще и стала своеобразным тимбилдингом, объединившим любителей этого красивого и увлекательного вида спорта.

В дружественной регате по приглашению вице-президента, председателя Среднерусского банка ПАО Сбербанк Евгения Титова принял участие и генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.