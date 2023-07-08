Руководитель ОЭЗ «Дубна» принял участие в престижной парусной регате для партнеров Сбербанка

суббота, 08 июля 2023 | 11:30     127
В акватории Клязьминского водохранилища в Мытищах Московской области прошла парусная регата, организованная руководством Сбербанка для своих партнеров.

Жизнь делового человека насыщена решением неотложных вопросов и важных задач, переговорами, планированием.  И, когда выдается свободное время, хочется не просто снять напряжение рабочих будней, но провести его тоже продуктивно. 

Такую возможность для своих партнеров, клиентов и собственной команды предоставил Среднерусский банк Сбербанка. Организованная им дружественная регата позволила не только комфортно отдохнуть на свежем воздухе, посоревноваться на современных парусных яхтах, но еще и стала своеобразным тимбилдингом, объединившим любителей этого красивого и увлекательного вида спорта.

В дружественной регате по приглашению вице-президента, председателя Среднерусского банка ПАО Сбербанк Евгения Титова принял участие и генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Парусная регата под эгидой Сбера - это азарт соревнований, масса невероятных эмоций и впечатлений, о которых теперь можно долго вспоминать, глядя на фотографии.

Но главное, по словам Антона Афанасьева, - был отличный шанс обсудить именно перспективы сотрудничества с крупнейшим универсальным банком России, поддержка которого так важна для достижения ОЭЗ «Дубна» еще больших результатов, для дальнейшего развития подмосковной технико-внедренческой зоны и проектов ее резидентов.

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