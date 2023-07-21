Родители Дубны изучили психологический аспект сексуального воспитания детей

пятница, 21 июля 2023 | 15:41     119
В Дубне родители продолжают повышать уровень знаний в популярной «Школе здоровья».

На очередной встрече клинический психолог Мария Кузнецова рассказала родителям о важности психологического аспекта полового воспитания детей. Она подчеркнула, что родители являются главным примером в воспитании и должны создавать благоприятный психологический климат внутри семьи.

Мария Кузнецова обратила внимание на то, что половое воспитание детей начинается с самого раннего возраста. Родители должны быть готовы отвечать на вопросы ребенка, используя простые и понятные для него термины. Важно не стесняться и не откладывать такие разговоры на потом, так как это может привести к неправильному формированию представлений ребенка.

Одной из основных рекомендаций Марии Кузнецовой было обращение к личным взаимоотношениям внутри семьи. Она отметила, что дети наблюдают и усваивают поведение родителей, поэтому важно создавать гармоничные и здоровые отношения между супругами. Это поможет ребенку формировать правильное представление о любви, уважении и интимных отношениях.

Кузнецова также подчеркнула важность открытого и доверительного общения с ребенком. Родители должны быть готовы слушать его вопросы, выслушивать его мнение и давать объективные ответы. Важно помнить, что половое воспитание — это непрерывный процесс, который требует постоянного общения и поддержки.

Участники встречи задали Марии Кузнецовой множество вопросов, касающихся полового воспитания детей. Специалист ответила на каждый из них, предоставив практические советы и рекомендации. Она подчеркнула, что каждый ребенок уникален и требует индивидуального подхода, поэтому важно учитывать его возраст, развитие и особенности.

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