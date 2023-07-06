Резиденты ОЭЗ «Дубна» активно участвуют в оснащении медицинских учреждений Дубны высокотехнологичным оборудованием

четверг, 06 июля 2023 | 14:59     214
На днях компания "МЛТ" - резидент ОЭЗ "Дубна" - передала в безвозмездное пользование МСЧ №9 ФМБА России в Дубне автомат окраски собственного производства, который незаменим для качественной in vitro диагностики.

Отличие приборов компании МЛТ – предельная простота конструкции, которая обеспечивает высокую надёжность и доступность для учреждений здравоохранения. Простота конструкции сочетается с гибкостью программного обеспечения, что даёт возможность высокопроизводительной работы по самым сложным методикам. 

"Этот аппарат окраски применяется в клинической лабораторной диагностике для проведения различных исследований по выявлению широкого спектра заболеваний, в том числе онкологических заболеваний на ранней стадии, - рассказал генеральный директор ООО МЛТ Александр Безруков. - Исследования охватывают такие разделы медицины, как гематология, микробиология, паразитология, цитология и гистология. Автомат зарегистрирован в России, Казахстане, Узбекистане, странах Европейского Союза, начался процесс регистрации в Исламской Республике Иран. Приборы пользуются высоким спросом не только в государственных и муниципальных больницах, но и в частных сетевых лабораториях России и других стран".

Автомат дает целый ряд преимуществ и возможностей по оптимизации и ускорению процесса окраски, которые делают его универсальным и высокопроизводительным, несмотря на компактность. Управление и программирование автомата происходит с помощью цветного сенсорного дисплея. Программируются не только последовательность и длительность технологических операций, но также их параметры и режимы. Простая механика обеспечивает надежность прибора и его низкую цену, а небольшие габариты и вес позволяют устанавливать на любой стол или в вытяжной шкаф.

"Специалисты компании МЛТ не только передали нам современное лабораторное оборудование - автомат окраски АФОМК-12-25, но и провели обучение медицинского персонала, который будет на нем работать, - отметила начальник МСЧ №9 ФМБА России Ирина Ларионова.  – Мы благодарны за конструктивный подход к решению задач в области здравоохранения, направленных на повышение качества и доступности медицинской помощи. Поставленный резидентом ОЭЗ «Дубна» аппарат является сегодня ключевым звеном в ранней диагностике социально значимых заболеваний, особенно у сотрудников трудоспособного возраста".

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