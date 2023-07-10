Резидент ОЭЗ «Дубна» компания Getmobit и разработчик ПО компания «ДАКОМ М» объявили о партнерстве

В состав совместного решения входят док-станция GM-Box со встроенной специализированной операционной системой, сервер управления GM Workspace Factory, приложение GM Smart Desktop Application для интеграции VDI клиента Space Connect в инфраструктуру «умных» рабочих мест, VDI Брокер Space Dispatcher v. 5.1.0, стандартное периферийное оборудование.

Технологии виртуализации рабочих столов получают все большее распространение как в глобальной среде, так на российском рынке. Эффективность внедрения технологии VDI особенно резко выросла на фоне новых требований по информационной безопасности, задач по стандартизации и централизации управления ИТ-инфраструктурой, скорости и гибкости в развертывании любых конфигураций рабочего места.