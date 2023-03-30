Райффайзенбанк приостанавливает покупку и продажу наличной валюты

среда, 26 июля 2023 | 17:22 133
Российская "дочка" австрийского банка Raiffeisen Bank объявила о приостановке приема и покупки наличной валюты у клиентов - физических лиц.

"Решение связано с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка. Когда ситуация изменится, мы вернем эту возможность. Рыночные условия постоянно меняются, и в этой ситуации наши главные приоритеты - надежность и защита интересов клиентов", - указывается в распространенном в среду, 26 июля, заявлении "Райффайзенбанка".

Решение вступает в силу с 1 августа. С этого же дня в отделениях банка увеличится комиссия на внесение рублей на рублевые счета, она составит 1% (минимум 300 рублей) на сумму до 200 тысяч рублей, большие суммы можно вносить без комиссии.

Руководство российского подразделения также сообщило, что в мобильном приложении и онлайн-банке операции валютных переводов и конвертации рублей в иностранную валюту будут по-прежнему доступны.

В январе этого года банк получил запрос от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США с просьбой "разъяснить платежный бизнес и связанные с ним процессы, поддерживаемые RBI, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной".

По итогам 2022 года чистая прибыль австрийской группы составила 3,8 млрд евро - более половины прибыли RBI принесла российская "дочка" "Райффайзенбанк", которая заработала 2 млрд евро. Тем временем российские вкладчики разместили в банке более 20 млрд евро, указывает Reuters.

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