Ранее запрещенный московский фестиваль электронной музыки возродился под Талдомом

суббота, 08 июля 2023 | 13:53     450
С 6 по 9 июля в бывшем пионерлагере "Салют" рядом с городом Талдом проходит культовый российский фестиваль электронной музыки и урбанистического искусства Outline.

Этот фестиваль проходил в 2014 и 2015 годах в промзонах Москвы, и едва не стал одним из главных европейских фестивалей. В 2016 году он был запрещен московским властями. Чиновники ссылались на нарушения правил противопожарной безопасности, однако один из организаторов мероприятия Наталья Абель разъяснил:

«Нам начали ставить палки в колеса, устраивать дополнительные проверки, давить с неожиданных сторон».

Однако в 2023 году фестиваль вернулся. Надо отметить, что за последний год наблюдается рост числа подобных мероприятий.  Причины этого называют разные:

  • усталость от ограничений и карантинов во время пандемии,
  • уменьшение поездок граждан за рубеж по причине санкций и соответственно увеличение массы денежных средств, которые можно потратить на самые разные культурно-массовые мероприятия в самой России,
  • культурная жизнь позволяет население лучше переживать экономические и политические "вызовы" нынешнего времени.

Таким образом и техномузыка оказалась реабилитированной, а фестиваль Outline вернулся в offline. В списке участников фестиваля — гости из Германии, Франции, Италии, Нидерландов, США, Аргентины и других стран.

Музыканты заняли пять больших сцен: массивный бетонный Main Stage, концертную SUN, Dark Stage, новую сцену Neon и танцпол Woodz – деревянный дворец в урбанистическом стиле. Две сцены развернуты под открытым небом, другие — в восстановленных зданиях бывшего пионерского лагеря «Салют». Помимо техно, на фестивале звучит экспериментальный джаз, эмбиент, нойз и другие необычные стили.

Четырехдневная серия живых концертов проходит на классической фестивальной сцене SUN под открытым небом. Стейдж станет частью постоянной инсталляции - 17-метровая конструкция, представляющая собой колесо обозрения и ветряную мельницу одновременно, возводится командой архитекторов и инженеров Arma17. Хедлайнерами программы SUN стали  Дельфин, Тим Аминов, группы «ВЕЩЬ», «Залпом», Rozen Tal, Летов Трио.

Организаторы фестивали провели конкурс  для молодых художников и медиаартистов. Всего на нем были зарегистрированы 165 участников, 19 из которых были отобраны жюри и уже приступили к реализации проектов. На фестивале представлена 21 работа финалистов конкурса — как объекты и инсталляции, так и перформансы.

Также отдельная ночная программы будет посвящена жанрам регги, даб и ска. Впервые после фестиваля «Эммаус», проходившим под Тверью более 15 лет назад, для этого выстроена отдельная сцена в стиле ямайской саундсистемы – культового явления 60-70 годов, давшей толчок развитию современных жанров музыки таких как R’n’B, рэп, хип хоп, драм-н-бэйс и электофанк.

Тэги: 
Талдом
фестиваль
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Источник:
Караван Ярмарка
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