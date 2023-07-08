Ранее запрещенный московский фестиваль электронной музыки возродился под Талдомом

Этот фестиваль проходил в 2014 и 2015 годах в промзонах Москвы, и едва не стал одним из главных европейских фестивалей. В 2016 году он был запрещен московским властями. Чиновники ссылались на нарушения правил противопожарной безопасности, однако один из организаторов мероприятия Наталья Абель разъяснил:

«Нам начали ставить палки в колеса, устраивать дополнительные проверки, давить с неожиданных сторон».

Однако в 2023 году фестиваль вернулся. Надо отметить, что за последний год наблюдается рост числа подобных мероприятий. Причины этого называют разные:

усталость от ограничений и карантинов во время пандемии,

уменьшение поездок граждан за рубеж по причине санкций и соответственно увеличение массы денежных средств, которые можно потратить на самые разные культурно-массовые мероприятия в самой России,

культурная жизнь позволяет население лучше переживать экономические и политические "вызовы" нынешнего времени.

Таким образом и техномузыка оказалась реабилитированной, а фестиваль Outline вернулся в offline. В списке участников фестиваля — гости из Германии, Франции, Италии, Нидерландов, США, Аргентины и других стран.