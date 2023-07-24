Прокуратура добилась устранения нарушений законодательства в сфере безопасности дорожного движения в Вербилках

В ходе проверки, проведенной совместно с сотрудниками администрации Талдомского городского округа и полиции, установлено, что состояние автомобильной дороги общего пользования регионального значения в поселке городского типа Вербилки не соответствует требованиям к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

В связи с выявленными нарушениями, городская прокуратура внесла представления главе Талдомского городского округа, начальнику ОМВД России по Талдомскому городскому округу, исполняющему обязанности директора ГБУ МО «Мосавтодор», которые рассмотрены и удовлетворены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время установлены необходимые дорожные знаки, заключен контракт на выполнение работ по нанесению дорожной разметки, приняты меры для разработки проекта организации дорожного движения.