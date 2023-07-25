Призывать в армию в России будут с 18 до 30 лет

Напоминаем, изначально предполагалось, что повысят и нижний, и верхний предел призывного возраста, но, согласно тексту сегодня опубликованного документа с поправками, рамки призывного возраста просто расширят: от 18 до 30 лет. Причем без переходного 3-годичного периода, о котором ранее говорил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, а сразу с 1 января 2024 года.

По подсчетам научного сотрудника Института экономической политики им. Гайдара Игоря Ефремова, при расширении возрастных границ призыва численность призывного контингента вырастет в 2024 году почти на треть - до 9,14 млн человек.

Депутаты также одобрили введение штрафов за неявку в военкомат по повестке. С нового года он будет равняться 30 тысячам рублей.