При поддержке Объединенного института стартовала летняя школа "Диалог-2023"

среда, 19 июля 2023 | 13:54     296
Летняя сессия школы «Диалог» стартовала 18 июля. В этом году она проходит на спортивно-оздоровительной базе «Губкинец» в Тверской области.

В течение 15 дней 56 школьников 7–11-х классов из Дубны и других городов будут разрабатывать научно-исследовательские проекты, а также участвовать в развивающих, познавательных, спортивно-оздоровительных мероприятиях. Лучший проект, по традиции, получит диплом имени А.Н. Сисакяна - бывшего директора ОИЯИ, инициатора и идейного вдохновителя школы «Диалог».

«Главная цель школы – максимальное развитие интеллектуальных и творческих способностей детей и подростков, разработка и апробация методик раскрепощения личности и развитие ее дарований, – рассказывает директор «Диалога», заместитель начальника Отдела фазотрона Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ Сергей Швидкий. – И здесь нам здорово помогают наши партнеры. Вот уже больше 20 лет, с момента основания школы, серьезную помощь нам оказывает Объединенный институт ядерных исследований. В своё время в основу работы «Диалога» был положен опыт Международной компьютерной школы, а также опыт работы научных школ ОИЯИ, а саму идею создания предложил в 1991-м году вице-директор Объединенного института Алексей Норайрович Сисакян. Вот уже несколько лет диплом, которым награждается команда с самым лучшим проектом, носит его имя».

Особенность летних сессий «Диалога» – проектная деятельность. В первый день всех ребят разделили на небольшие группы по 7-10 человек, каждая в течение всей сессии будет заниматься своим проектом под руководством опытных преподавателей, а в конце представит свои наработки на заключительной научно-практической конференции.

Среди преподавателей – учителя Дубны, сотрудники Университета «Дубна», ведущие специалисты фирм, работающие в области высоких технологий, студенты московских вузов. Есть и такие, кто сам не единожды был участником сессий «Диалога», а теперь вернулся в качестве ассистента преподавателя. Принимают активное участие и сотрудники лабораторий Объединенного института. Так, в этом году вести IT-направление будут, в том числе, и сотрудники Учебно-научного центра ОИЯИ.

В этом году в школе «Диалог» реализуются семь проектов: проект по изучению уникальных свойств воды, по созданию объектов на 3D-принтерах, по изучению основ полевой биологии, проект по созданию подъемных механизмов, творческий проект – эксперимент с натуральными красителями, проект по разбору классических литературных произведений и проект по изучению основ переводоведения. Эти темы, как правило, или не входят в программу общеобразовательной школы или дополняют некоторые ее разделы. Работать над своим проектом ребята будут в дообеденное время, а вторая половина дня содержит разнообразные спортивно-культурные мероприятия, стратегические игры, занятия в творческих мастерских.

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