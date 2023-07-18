Предпринимательница из Дубны участвует в благотворительном аукционе встреч Meet For Charity

четверг, 27 июля 2023 | 20:04 84
В Meet For Charity стартовал аукцион, в котором разыгрывается лот на встречу с Натальей Краснобаевой, CEO & Founder цифровой лаборатории Hopper IT – резидента ОЭЗ Дубна.

Победитель аукциона получит возможность провести личную встречу с Натальей в оффлайн или онлайн-режиме, на которой сможет обсудить вопросы лидерства, результативности бизнеса, кризисного управления. Опыт Натальи позволяет победителю получить консультацию по вопросам IT-инфраструктуры бизнеса, автоматизации бизнес-процессов. Особенно полезной ее экспертность в этих вопросах будет для собственников, директоров и руководителей IT.

«Благотворительные мероприятия, например, как аукцион Meet for charity, являются не только важной социальной инициативой, но и ценным опытом для бизнеса. Участие в благотворительных делах позволяет компаниям и лидерам проявить заботу об обществе и тем самым сделать наш мир немного лучше. Я горжусь, что мне выдалась возможность внести свой вклад в поддержку нуждающихся и вдохновлять другие организации присоединиться к этой благородной инициативе», — комментирует Наталья Краснобаева.

Собранные по итогам аукциона средства будут направлены в фонд «Жизнь как чудо», он помогает детям с тяжелыми заболеваниями печени из малообеспеченных семей с 2009 года. На данный момент более 750 детей со всей страны получают поддержку на регулярной основе с помощью проектов Фонда.

Аукцион продлится до 31 июля. Сделать ставку можно на сайте проекта.

    • Наталья Краснобаева — управленец с более чем десятилетним опытом в крупных проектах по автоматизации кадровых процессов, управлению знаниями, внедрению корпоративных порталов. Ее сильная сторона — выстраивание стратегии бизнеса и постановка целей, в том числе Objectives and Key Results. Наталья является автором многочисленных статей об управлении в кризисный период и работе с персоналом.

      Кроме того, в ее портфолио несколько крупных побед на отраслевых конкурсах. Так, Наталья является лауреатом Forbes Mercury Awards в номинации «Информационные технологии и электронная коммерция». В 2022 году она стала серебряным призером Magic People Awards в номинации «Антикризисный менеджер» и победителем конкурса «Деловые женщины 2022» в номинации «Информационные технологии и электронная коммерция». Краснобаева входит в топ-5 генеральных директоров России по Московской области.

    • Meet for charity – крупнейший в России аукцион встреч с известными людьми. Каждый день на сайте проекта появляются новые лоты - встречи с известными персонами из мира бизнеса, культуры, политики, спорта. Средства, полученные в ходе торгов, направляются в поддержку различных благотворительных фондов.

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