Предпринимательница из Дубны участвует в благотворительном аукционе встреч Meet For Charity

Победитель аукциона получит возможность провести личную встречу с Натальей в оффлайн или онлайн-режиме, на которой сможет обсудить вопросы лидерства, результативности бизнеса, кризисного управления. Опыт Натальи позволяет победителю получить консультацию по вопросам IT-инфраструктуры бизнеса, автоматизации бизнес-процессов. Особенно полезной ее экспертность в этих вопросах будет для собственников, директоров и руководителей IT.

«Благотворительные мероприятия, например, как аукцион Meet for charity, являются не только важной социальной инициативой, но и ценным опытом для бизнеса. Участие в благотворительных делах позволяет компаниям и лидерам проявить заботу об обществе и тем самым сделать наш мир немного лучше. Я горжусь, что мне выдалась возможность внести свой вклад в поддержку нуждающихся и вдохновлять другие организации присоединиться к этой благородной инициативе», — комментирует Наталья Краснобаева.

Собранные по итогам аукциона средства будут направлены в фонд «Жизнь как чудо», он помогает детям с тяжелыми заболеваниями печени из малообеспеченных семей с 2009 года. На данный момент более 750 детей со всей страны получают поддержку на регулярной основе с помощью проектов Фонда.