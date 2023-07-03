Предприниматель в Талдоме попал под следствие за уклонение от уплаты налогов

понедельник, 03 июля 2023 | 14:56 108
Установлено, что индивидуальный предприниматель при осуществлении коммерческой деятельности указал в налоговых декларациях на добавленную стоимость за 2020-2021 гг. заведомо ложные сведения о суммах полученных доходов и величине произведенных расходов.
В результате его противоправных действий в государственный бюджет не поступили налоговые платежи на общую сумму свыше 4 млн рублей.
Материалы прокурорской проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в следственный орган, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов).
Ход и результаты расследования уголовного дела взяты городской прокуратурой на контроль.