Предприниматель в Талдоме попал под следствие за уклонение от уплаты налогов

понедельник, 03 июля 2023 | 14:56     108
Установлено, что индивидуальный предприниматель при осуществлении коммерческой деятельности указал в налоговых декларациях на добавленную стоимость за 2020-2021 гг. заведомо ложные сведения о суммах полученных доходов и величине произведенных расходов.

В результате его противоправных действий в государственный бюджет не поступили налоговые платежи на общую сумму свыше 4 млн рублей.

Материалы прокурорской проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в следственный орган, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов).

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты городской прокуратурой на контроль.

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