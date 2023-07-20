Правительство РФ утвердило форму повесток о мобилизации

четверг, 27 июля 2023 | 08:41 155 Парламентская газета
Новая форма документа утверждена и начнет действовать уже с 1 августа.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которым утвердил новую форму повесток по мобилизации.

Согласно документу, о мобилизации граждан будут оповещать при помощи обычных повесток — почти таких же, какие приходят призывникам-срочникам. Единственная разница — шапка документа. В ней в качестве основания для призыва будет указан приказ Президента РФ об объявлении мобилизации, а также конкретная дата и время, в которые мобилизованному надлежит прибыть в военный комиссариат. Другое новшество - на обороте перечисляются документы и вещи, которые мобилизованный должен взять с собой к месту призыва, в том числе «туалетные принадлежности» и «продукты питания на одни сутки».

«Уведомление граждан также будет дублироваться в электронной форме, — указано в приказе. — Путем размещения электронных версий направленных повесток в Едином реестре, а также в личном кабинете гражданина на портале «Госуслуги».

Повестки о призыве по мобилизации будут считаться врученными согласно тем же правилам, что и для обычных повесток, то есть не по факту непосредственного вручения призывнику, а по факту направления или же размещения на соответствующих цифровых сервисах. Соответственно, на мобилизованных, которые в назначенный срок не явятся в военкомат, будут распространяться все новые ограничения — запрет на управление транспортным средством, на кредиты и займы, на регистрацию сделок с недвижимостью, а также запрет на оформление статуса индивидуального предпринимателя.

«Несмотря на все серьезные нововведения, основным способом связи военкомата с призывниками у нас была и остается традиционная бумажная повестка, — пояснил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. — Электронные формы будут носить характер дублирующих».

 

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