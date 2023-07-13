Пожарные в Кимрах спасли из огня ребенка

четверг, 13 июля 2023 | 15:45     135
12 июля 2023 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области поступило сообщение о задымлении в квартире на 5 этаже по адресу: г. Кимры, ул. 60 лет Октября.

Незамедлительно по указанному адресу убыли отделения пожарно-спасательной части № 11. Прибыв на место, пожарные увидели девочку, стоящую на балконе. Спасатели поднялись на 5 этаж и вывели ребенка на свежий воздух.

Причина пожара устанавливается.

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