Появился шанс увидеть реставрированную колокольню Троицкого собора в Яхроме

Возведение монументального соборного храма во имя Святой Троицы связано с именами выдающихся московских церковных благотворителей купцов-мануфактуристов Ляминых, владельцев крупнейшего в губернии текстильного предприятия - Товарищества Покровской мануфактуры при деревне Суровцевой.

Три года продолжалось строительство Троицкого собора, освящение его состоялось 17 сентября 1895 года. Окончание строительства колокольни относится к 1909 г.

Также в 1895 г. с западной стороны Троицкого храма произошла закладка фундамента для возведения каменной колокольни по проекту С.К. Родионова. Однако строительство колокольни было заморожено. Новый проект колокольни был заказан в 1906 г. известному московскому зодчему академику Сергею Борисовичу Залесскому, получившему за эту работу премию Московского архитектурного общества.

По своему типу и художественным формам пятиярусная Соборная колокольня с проездной аркой в первом ярусе, увенчанная колонной ротондой, чрезвычайно близка прототипам эпохи классицизма, отличаясь от них большим масштабом и общей с Троицким Собором трактовкой классических деталей. Украшающие все ярусы колонны, пилястры и карнизы вопреки прежним канонам принадлежат единому коринфскому ордеру.

В 1994 году весь комплекс передан РПЦ.