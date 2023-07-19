Появился шанс увидеть реставрированную колокольню Троицкого собора в Яхроме

четверг, 27 июля 2023 | 12:19 136 Главное управление культурного наследия Московской области
Главным управлением культурного наследия Московской области выдано разрешение на проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Колокольня Троицкого собора, 1895 г.».

В рамках выданного разрешения планируется выполнение первого этапа работ по вычинке кирпичной кладки, устройству стропильной конструкции и последующее окрытие на разных ярусах колокольни, восстановление капителей и тянутых каннелюр на колоннах, восстановление карнизов.

Колокольня является частью архитектурного ансамбля Троцкого Собора и находится на обособленной территории на возвышенном участке города Яхромы.

  • Конец XIX века
  • 1912 год
  • 1994 год
  • 2018 год

Возведение монументального соборного храма во имя Святой Троицы связано с именами выдающихся московских церковных благотворителей купцов-мануфактуристов Ляминых, владельцев крупнейшего в губернии текстильного предприятия - Товарищества Покровской мануфактуры при деревне Суровцевой. 

Три года продолжалось строительство Троицкого собора, освящение его состоялось 17 сентября 1895 года. Окончание строительства колокольни относится к 1909 г. 

Также в 1895 г. с западной стороны Троицкого храма произошла закладка фундамента для возведения каменной колокольни по проекту С.К. Родионова. Однако строительство колокольни было заморожено. Новый проект колокольни был заказан в 1906 г. известному московскому зодчему академику Сергею Борисовичу Залесскому, получившему за эту работу премию Московского архитектурного общества. 

По своему типу и художественным формам пятиярусная Соборная колокольня с проездной аркой в первом ярусе, увенчанная колонной ротондой, чрезвычайно близка прототипам эпохи классицизма, отличаясь от них большим масштабом и общей с Троицким Собором трактовкой классических деталей. Украшающие все ярусы колонны, пилястры и карнизы вопреки прежним канонам принадлежат единому коринфскому ордеру.

В 1994 году весь комплекс передан РПЦ.

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Яхрома  история  ремонт
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