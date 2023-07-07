Повесть о том, как поссорился Илон Ривович с Марком Эллиотовичем

Первым об этом сообщило издание Semafor, в распоряжении которого оказалось письмо юриста Twitter Алекса Спиро. Источник CNN подтвердил подлинность документа.

В письме Спиро обвинил Meta в «систематическом, умышленном и незаконном присвоении коммерческой тайны и другой интеллектуальной собственности Twitter», а также найме бывших сотрудников Twitter, которые «имели и продолжают иметь доступ» к конфиденциальной информации. Якобы именно этим сотрудникам было поручено создать приложение Threads.

Спиро потребовал от Meta незамедлительно принять меры, направленные на прекращение использования любой интеллектуальной собственности Twitter. Если это требование не будет выполнено, Twitter намерена добиваться соответствующего судебного решения.

Владелец Twitter Илон Маск прокомментировал ситуацию, написав: «Конкуренция — это хорошо, а жульничество — нет».

В то же время источник Semafor в компании Meta назвал обвинения беспочвенными, заявив, что никто из разработчиков, занимавшихся созданием Threads, ранее не работал в Twitter.

Запуск сервиса микроблогов Threads состоялся в ночь на 6 июля. По словам сооснователя Meta Марка Цукерберга, в первый день в нем зарегистрировались 30 миллионов пользователей.

Бой между знаменитыми мультимиллиардерами и владельцами крупных социальных сетей Илоном Маском и Марком Цукербергом обретает все более реальные перспективы – ранее СМИ сообщали, что он с высокой вероятностью будет проведен в римском Колизее.