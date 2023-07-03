Полным ходом идет ремонт Дома физкультуры ОИЯИ

понедельник, 03 июля 2023 | 12:50     122
В мае этого года начался ремонт и реконструкция Дома физкультуры Объединенного института ядерных исследований.

Уже выполнены работы по косметическому ремонту большого зала, раздевалок, душевых и санузлов. В ходе ремонта будут полностью заменены системы вентиляции и отопления. Подготовлен проект освещения. Будет установлена более современная противопожарная система, а также  видеонаблюдение.

В сентябре планируется монтаж современного покрытия Taraflex. Спортивное покрытие Taraflex – это качественный и прочный поливинилхлоридный линолеум, предназначенный для использования в спортзалах, помещениях для соревнований и тренировок игровых команд, в общеобразовательных школах и вузах. Материал имеет гладкую верхнюю поверхность из винила и основу из зернистой ПВХ-пены высокой плотности. Линолеум абсолютно безопасен для здоровья, обеспечивает амортизацию ударов и отскок мяча. Подходит для тенниса, волейбола, футбола и баскетбола.

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