Полным ходом идет ремонт Дома физкультуры ОИЯИ

Уже выполнены работы по косметическому ремонту большого зала, раздевалок, душевых и санузлов. В ходе ремонта будут полностью заменены системы вентиляции и отопления. Подготовлен проект освещения. Будет установлена более современная противопожарная система, а также видеонаблюдение.

В сентябре планируется монтаж современного покрытия Taraflex. Спортивное покрытие Taraflex – это качественный и прочный поливинилхлоридный линолеум, предназначенный для использования в спортзалах, помещениях для соревнований и тренировок игровых команд, в общеобразовательных школах и вузах. Материал имеет гладкую верхнюю поверхность из винила и основу из зернистой ПВХ-пены высокой плотности. Линолеум абсолютно безопасен для здоровья, обеспечивает амортизацию ударов и отскок мяча. Подходит для тенниса, волейбола, футбола и баскетбола.