Полицейские в Талдоме задержали женщину, выращивающую дома коноплю

четверг, 06 июля 2023 | 15:43     208
Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по Талдомскому г.о. в результате оперативно-розыскных мероприятий задержана 41-летняя местная жительница, подозреваемая в незаконном обороте наркотиков.

При осмотре места проживания злоумышленницы в доме на ул. Первомайская полицейские обнаружили оборудование для выращивания и изъяли шесть кустов растений, а также пластиковые и стеклянные емкости с их сухими и свежесрезанными частями.

По результатам проведенного исследования установлено, что часть изъятого является наркотикосодержащей коноплей, массой более 250 граммов. Остальная часть отправлена на экспертизу.

В отношении задержанной следователем Следственного Отдела ОМВД России по Талдомскому г.о. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Талдомским районным судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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