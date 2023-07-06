Полицейские в Талдоме задержали женщину, выращивающую дома коноплю

При осмотре места проживания злоумышленницы в доме на ул. Первомайская полицейские обнаружили оборудование для выращивания и изъяли шесть кустов растений, а также пластиковые и стеклянные емкости с их сухими и свежесрезанными частями.

По результатам проведенного исследования установлено, что часть изъятого является наркотикосодержащей коноплей, массой более 250 граммов. Остальная часть отправлена на экспертизу.

В отношении задержанной следователем Следственного Отдела ОМВД России по Талдомскому г.о. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Талдомским районным судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.