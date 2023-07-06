Полицейские в Талдоме задержали женщину, выращивающую дома коноплю

четверг, 06 июля 2023 | 15:43 208
Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по Талдомскому г.о. в результате оперативно-розыскных мероприятий задержана 41-летняя местная жительница, подозреваемая в незаконном обороте наркотиков.
При осмотре места проживания злоумышленницы в доме на ул. Первомайская полицейские обнаружили оборудование для выращивания и изъяли шесть кустов растений, а также пластиковые и стеклянные емкости с их сухими и свежесрезанными частями.
По результатам проведенного исследования установлено, что часть изъятого является наркотикосодержащей коноплей, массой более 250 граммов. Остальная часть отправлена на экспертизу.
В отношении задержанной следователем Следственного Отдела ОМВД России по Талдомскому г.о. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Талдомским районным судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.