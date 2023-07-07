Полицейские в Дмитрове задержали серийного похитителя велосипедов

пятница, 07 июля 2023 | 14:06     115
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Дмитровскому г.о задержали ранее судимого 37-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении серии краж велосипедов из подъездов.

Злоумышленник проникал в подъезды многоквартирных домов, откуда похищал велосипеды, оставленные владельцами в холле или на лестничной клетке. Правонарушитель кусачками перерезал тросовые противоугонные замки, после чего уезжал на краденом транспортном средстве. Таким образом, в течение двух недель он совершил пять краж на общую сумму более 32 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении данных преступлений. Похищенное имущество задержанный хранил в заброшенной постройке на улице Внуковской. В ходе обыска помещения обнаружено четыре велосипеда, один он уже успел продать.

В отношении подозреваемого следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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