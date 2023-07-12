Полицейские в Дмитрове задержали похитителя ювелирных украшений

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 34-летний житель Нижегородской области. Полицейскими установлено, что подозреваемый познакомился с заявительницей на улице и, находясь у нее в гостях, похитил принадлежащее ей имущество. Часть ювелирных изделий изъята сотрудниками полиции.

В отношении подозреваемого следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.