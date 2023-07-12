Полицейские в Дмитрове задержали похитителя ювелирных украшений

среда, 12 июля 2023 | 15:31     208
В Дежурную часть УМВД России по Дмитровскому г.о. поступило заявление от 58-летней местной жительницы о том, что из ее квартиры были похищены ювелирные изделия и мобильный телефон. Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 34-летний житель Нижегородской области. Полицейскими установлено, что подозреваемый познакомился с заявительницей на улице и, находясь у нее в гостях, похитил принадлежащее ей имущество. Часть ювелирных изделий изъята сотрудниками полиции.

В отношении подозреваемого следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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