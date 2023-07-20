Полицейские в Дмитрове задержали двух женщин, укравших деньги у пенсионерки

Установлено, что две иногородние женщины в возрасте 32 и 26 лет под видом работниц Пенсионного фонда проникли в квартиру 74-летней жительницы города Дмитров и под предлогом замены купюр старого образца на новые попросили принести денежные средства, чтобы переписать их номера. Затем одна из аферисток пошла якобы к соседям, оставив входную дверь незапертой. Когда вторая гостья начала переписывать купюры, внезапно ей стало плохо, и она попросила налить ей воды. Пока хозяйка квартиры ходила на кухню, злоумышленница сбежала с похищенными денежными средствами. Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники полиции обратили внимание на двух женщин, которые спешно выходили из подъезда. Заметив полицейских, они бросились бежать, выкинув деньги, однако были задержаны. В ходе проведения следственных мероприятий установлена причастность злоумышленниц к совершению преступления, а также изъяты выброшенные денежные средства, похищенные у пенсионерки.