Полицейские в Дмитрове задержали двух женщин, укравших деньги у пенсионерки

четверг, 20 июля 2023 | 13:11     242
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Дмитровскому г.о. задержали двух иногородних женщин в возрасте 32 и 26 лет, подозреваемых в совершении кражи.

Установлено, что две иногородние женщины в возрасте 32 и 26 лет под видом работниц Пенсионного фонда проникли в квартиру 74-летней жительницы города Дмитров и под предлогом замены купюр старого образца на новые попросили принести денежные средства, чтобы переписать их номера. Затем одна из аферисток пошла якобы к соседям, оставив входную дверь незапертой. Когда вторая гостья начала переписывать купюры, внезапно ей стало плохо, и она попросила налить ей воды. Пока хозяйка квартиры ходила на кухню, злоумышленница сбежала с похищенными денежными средствами. Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники полиции обратили внимание на двух женщин, которые спешно выходили из подъезда. Заметив полицейских, они бросились бежать, выкинув деньги, однако были задержаны. В ходе проведения следственных мероприятий установлена причастность злоумышленниц к совершению преступления, а также изъяты выброшенные денежные средства, похищенные у пенсионерки.

В отношении подозреваемых следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ. Дмитровским городским судом фигуранткам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.

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