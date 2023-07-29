Подробности ДТП на автодороге Кимры-Клетино-Дубна 28 июля

понедельник, 31 июля 2023 | 21:41 163 УГИБДД Тверской области
ДТП произошло около 12:52 в пятницу, 28 июля, на 11 километре автодороги Кимры-Клетино-Дубна в Кимрском районе рядом с поворотом на деревню Притыкино.
Водитель автомобиля Renault Logan не уступил дорогу автомобилю Kia Sportage, из-за чего они столкнулись.
Травмы в результате ДТП получили оба водителя, им оказали помощь медики.
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