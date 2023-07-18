Почти 2,5 тысячи исследований провели на новом оборудовании в Дубненской городской больнице

За это время специалисты больницы провели на нем почти 2,5 тыс. исследований. Аппарат обладает высокой точностью и качеством изображения, полученные исследования позволяют диагностировать серьезные заболевания.

«Для проведения качественной диагностики продолжаем оснащение лечебного учреждения современным медоборудованием. На сегодняшний день для усиления работы амбулаторно-поликлинического звена и повышения доступности скрининговых исследований есть необходимость в замене 2-х аппаратов – флюорографа и маммографа. Заявки на поставку оборудования уже направлены в Минздрав», - сказал главный врач Игорь Давронов.