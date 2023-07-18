Почти 2,5 тысячи исследований провели на новом оборудовании в Дубненской городской больнице

суббота, 29 июля 2023 | 12:02 168 ГБУЗ МО "Дубненская городская больница"
Магнитно-резонансный томограф в Дубненской городской больнице был введен в эксплуатацию в начале текущего года и поставлен в рамках областной программы по замене тяжелого аналогового оборудования на современное, цифровое.

За это время специалисты больницы провели на нем почти 2,5 тыс. исследований. Аппарат обладает высокой точностью и качеством изображения, полученные исследования позволяют диагностировать серьезные заболевания.

«Для проведения качественной диагностики продолжаем оснащение лечебного учреждения современным медоборудованием. На сегодняшний день для усиления работы амбулаторно-поликлинического звена и повышения доступности скрининговых исследований есть необходимость в замене 2-х аппаратов – флюорографа и маммографа. Заявки на поставку оборудования уже направлены в Минздрав», - сказал главный врач Игорь Давронов.

  • Пройти исследование можно по полису ОМС.
  • Направление выдает лечащий врач на приеме, при наличии показаний к проведению.
  • Записаться на приём к специалисту можно по тел. 122, через региональный портал Госуслуг, а также инфомат в поликлинике.
Тэги:
Дубна  медицина
Читать в
Оставить отзыв в
 
18.07.2023 | 12:50    411
Врач Дубненской городской больницы отметила юбилей
Врач общей практики Любушина Ольга Всеволодовна отметила юбилей. С этим радостным событием ее пришли поздравить ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров, главный врач ДГБ Игорь Давронов и коллектив поликлиники №1.
19.07.2023 | 19:24    448
Обновленный рентген-кабинет в Левобережье Дубны откроется к 1 сентября
В левобережной поликлинике Дубненской городской больницы идет ремонт рентген-кабинета. Полностью окончены демонтажные работы, бригада приступила к возведению стены, которая отделит рентген-аппарат от рабочего места медсестры.
10.07.2023 | 18:47    402
В Дубненской городской больнице совершенствуют работу приемного отделения
В ближайшее время в приемном отделении Дубненской городской больницы начнутся работы по его реорганизации.