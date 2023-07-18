Почти 2,5 тысячи исследований провели на новом оборудовании в Дубненской городской больнице

Магнитно-резонансный томограф в Дубненской городской больнице был введен в эксплуатацию в начале текущего года и поставлен в рамках областной программы по замене тяжелого аналогового оборудования на современное, цифровое.
За это время специалисты больницы провели на нем почти 2,5 тыс. исследований. Аппарат обладает высокой точностью и качеством изображения, полученные исследования позволяют диагностировать серьезные заболевания.
«Для проведения качественной диагностики продолжаем оснащение лечебного учреждения современным медоборудованием. На сегодняшний день для усиления работы амбулаторно-поликлинического звена и повышения доступности скрининговых исследований есть необходимость в замене 2-х аппаратов – флюорографа и маммографа. Заявки на поставку оборудования уже направлены в Минздрав», - сказал главный врач Игорь Давронов.
- Пройти исследование можно по полису ОМС.
- Направление выдает лечащий врач на приеме, при наличии показаний к проведению.
- Записаться на приём к специалисту можно по тел. 122, через региональный портал Госуслуг, а также инфомат в поликлинике.