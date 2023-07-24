По требованию прокуратуры в Кимрах проведен ремонт трубопровода горячего водоснабжения

понедельник, 24 июля 2023 | 15:39     224
Кимрской межрайонной прокуратурой в связи с поступившим обращением жителей дома 37 по улице Комсомольской города Кимры проведена проверка содержания МУПом города Кимры «Городское хозяйство» трубопровода горячего водоснабжения.

Установлено, что теплоизоляция трубопровода имела многочисленные повреждения, в некоторых местах отсутствовала вовсе, в связи с чем в зимний период времени вода в трубах замерзала. Кроме того, выявлена протечка трубопровода.

В этой связи директору ресурсоснабжающей организации внесено представление, произведен ремонт трубопровода, виновное должностное лицо, ответственное за допущенные нарушения, привлечено к дисциплинарной ответственности.

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