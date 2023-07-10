Перекрытие движения по ул. Молодежная в Дубне с 25 июля по 18 августа

На этот период времени в схему движения общественного транспорта будут внесены изменения, а именно: ул. Дачная (остановка «Черная речка») — ул. Сахарова — ул. Джелепова – ул. Молодежная (остановка «Площадь Мира») — далее по действующим маршрутам, и в обратном направлении: ул. Мира (остановка «Площадь Мира») - ул. Молодежная - ул. Жолио-Кюри – ул. Строителей – ул. Сахарова - ул. Дачная (остановка «Черная речка») - далее по действующим маршрутам.