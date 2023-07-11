Перекрытие движения по ул. Карла Маркса в Дубне с 18 по 21 июля

вторник, 11 июля 2023 | 12:53 148
С 18.07.2023 движение транспорта в районе д. 14/1 по ул. Карла Маркса в Дубне будет перекрыто в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на участке тепловой сети, проходящей под проезжей частью.
Восстановление обычного режима движения планируется после полного завершения работ (ориентировочно до 21.07.2023). Движение общественного транспорта будет организовано по ул. Центральной согласно представленной схеме.
Организационные, информационные и технические меры, необходимые для выполнения работ, а также требования безопасности дорожного движения обеспечиваются АО «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР».