Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин зарегистрировал в Беларуси компанию по управлению недвижимостью

Такие сведения содержатся в Едином госрегистре юрлиц и ИП Минюста Беларуси: Общество с ограниченной ответственностью «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» с уставным фондом в 200 беларусских рублей (около 80 долларов) было зарегистрировано Могилевским облисполкомом 19 июля 2023 года и получило УНП 791314882.

Рядом с адресом регистрации, в деревне Цель, находится полевой лагерь, куда прибыли остатки ЧВК «Вагнер» из России.

Основным видом деятельности новой компании заявлено «Управление недвижимым имуществом». 100%-й владелец беларусской компании – российское ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» (1037843002515), а руководителем указан Пригожин Евгений Викторович.