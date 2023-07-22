Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин зарегистрировал в Беларуси компанию по управлению недвижимостью

суббота, 22 июля 2023 | 13:03     227
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин создал в Беларуси общество с ограниченной ответственностью "Конкорд Менеджмент и Консалтинг".

Такие сведения содержатся в Едином госрегистре юрлиц и ИП Минюста Беларуси: Общество с ограниченной ответственностью «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» с уставным фондом в 200 беларусских рублей (около 80 долларов) было зарегистрировано Могилевским облисполкомом 19 июля 2023 года и получило УНП 791314882.

Рядом с адресом регистрации, в деревне Цель, находится полевой лагерь, куда прибыли остатки ЧВК «Вагнер» из России.

Основным видом деятельности новой компании заявлено «Управление недвижимым имуществом». 100%-й владелец беларусской компании – российское ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» (1037843002515), а руководителем указан Пригожин Евгений Викторович.

Источник:
Reform.by
Читать в
Оставить отзыв в
 
06.07.2023 | 13:32    345
Александр Лукашенко: на сегодняшний день вопрос передислокации ЧВК "Вагнер" в Беларусь не решен
Вопрос передислокации и размещения ЧВК "Вагнер" в Беларусь на сегодняшний день не решен, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с зарубежными и белорусскими журналистами.
30.06.2023 | 19:43    729
Фабрика троллей Евгения Пригожина ищет нового владельца
Работа знаменитой на весь Интернет-мир фабрики троллей Евгения Пригожина парализована уже почти неделю.
01.07.2023 | 22:40    836
Депутатам Госдумы рекомендовали говорить, что мятеж ЧВК "Вагнер" был подавлен из-за консолидации россиян вокруг президента Владимира Путина
Депутаты Госдумы от «Единой России» получили партийные методички по общению с избирателями в преддверии региональной недели с 3 по 9 июля.