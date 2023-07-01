Осенью выйдут два новых фильма из серии "Гардемарины"

суббота, 01 июля 2023 | 19:42     185
Два новых фильма "Гардемарины 1787. Мир" и "Гардемарины 1787. Война" выйдут этой осенью, первая часть - 5 октября, вторая - 16 ноября. Об этом сообщил народный артист России Дмитрий Харатьян на "Знание. Лекторий" на VK Fest.

"Четвертый фильм, который называется "Гардемарины 1787. Мир" выходит 5 октября на всех площадках, кинотеатрах страны, я надеюсь. А второй фильм, который называется "Гардемарины 1787. Война" выходит 16 ноября. <…> Я думаю, что не пожалеете, когда посмотрите продолжение истории про "Гардемарины 1787", - сказал артист.

В названии картин указан год, в который произошло сражение на Кинбурнской косе во время Русско-турецкой войны 1787-1791 гг. В этой битве отличился генерал-аншеф Александр Суворов. По сценарию, со времен первых приключений гардемаринов прошло 45 лет, но время снова призвало их в строй: они и их дети участвуют в событиях той войны и приближают победу русского оружия.

"В фильме "Гардемарины 1787. Мир" [дети] - главные герои, помимо уже ветеранов нашего движения, гардемаринов Домогарова, Мамаева, меня и Боярского, который ожил, кстати. <…> Потому что народ требует, герои не должны умирать. <…> Но как женщины без Боярского? <…> У него даже там есть сакраментальная фраза в конце, уж я открою секрет вам. По секрету всему свету. <…> "Главное достояние России - это женщины", - говорит Боярский и не умирает, остается жить", - сказал Дмитрий Харатьян.

Режиссером картины выступила создательница оригинального фильма Светлана Дружинина. В 2021 году режиссер говорила, что фильм «Гардемарины 1787. Война» окажется последним в серии. Первый фильм «Гардемарины, вперед!» появился на экранах в 1988 году.

Тэги: 
Россия
фильмы
Источник:
ТАСС
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